Турция и Болгария приступают к железнодорожным пассажироперевозкам

27 мая 2019 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Болгария приступают к осуществлению железнодорожных пассажирских перевозок, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что, начиная с первого июня, начинаются пассажирские перевозки между Болгарским городом Пловдив и турецким городом Эдирне на северо-западе страны.

Сообщается также, что железнодорожные перевозки будут осуществлены два раза в неделю, по субботам и по воскресным дням.

Поезд будет состоять из трех вагонов, и ежедневно будет перевозиться до 226 пассажиров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
виттер: @rhafizoglu

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