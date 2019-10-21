Зависимость от энергетических напитков: правда или вымысел? (ФОТО)

Производство и продажа энергетических напитков — небольшой, но растущий сегмент индустрии напитков. Непропорционально доле энергетиков в корзине пищевых продуктов существует несметное количество мнений и размышлений об их составе, пользе или вреде. Производители утверждают, что одна баночка энергетического напитка не только "окрыляет", но и обеспечивает энергией. При этом у всех возникает один самый главный вопрос, вызывают ли они зависимость?

Стоит отметить, что состав энергетических напитков не хранится втайне. Производители обязаны публиковать состав на этикетке. Все энергетические напитки в обязательном порядке содержат следующие элементы: кофеин – около 30 мг на 100 мл напитка, другими ингредиентами этих напитков могут являться сахар, витамины, таурин и D-глюкуронолактон. Все компоненты вполне обычные и содержатся в массе других продуктов питания и напитках. Единственный компонент, обладающий свойствами стимулировать умственную и физическую деятельность – это кофеин. С ним, в основном, связаны страхи и мифы, в том числе о появлении зависимости.

Обратимся к исследованиям: ряд учёных, исследования которых были опубликованы в российском журнале «Наркология» (выпуск №7/2015; редакция готова предоставить более подробные материалы), установили, что энергетические напитки не имеют никакого отношения к наркологии, так как при всем многообразии запрещенных веществ, ни в одной стране мира в этих списках кофеин не фигурирует. В медицинской статистике, основанной на многолетнем наблюдении за зависимыми людьми, ему места тоже не нашлось. За десятилетия существования нарко- и алкогольной проблемы врачи выявили несколько факторов: социальная среда, проблемы в воспитании, патологическая наследственность, но ни слова не было про кофеин или какие-либо другие пищевые факторы.

Научными методами уже долгое время пытаются опровергнуть самые разнообразные и надуманные гипотезы о вреде энергетических напитков и их опасности. Зачастую эти доводы не базируются на логике. Но самое интересное, что кофе не вызывает такого ажиотажа. А ведь получается так, что энергетические напитки являются основным конкурентом кофе. При этом баночка энергетического напитка находится примерно в той же ценовой категории, к тому же гораздо удобнее в употреблении. Возможно, и по этой причине происходит такая борьба с энергетическими напитками.

Кофеин содержится в широком спектре растений: в чае, какао, коле и т.д. Разве можно «подсесть» на чай, кофе или, колу? Все эти напитки, как и энергетики, содержат кофеин. И никакой зависимости они не вызывают. Нежелательные последствия могут возникать только при сильном превышении дозы кофеина (1000 мг в день). Набрать такую дозу путем употребления пищевых продуктов, содержащих кофеин практически невозможно. Придется выпить несколько литров чая, кофе, энергетика. В баночке энергетика всего 75 мг кофеина, это даже меньше, чем в чашечке кофе, в черном кофе – 91 мг, в чае – 58 мг, в коле - 47, в шоколаде - 26 мг. К слову, безопасной дозой кофеина для взрослых является доза 400 мг, для беременных – 200 мг.

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