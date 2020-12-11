Туркменистан подписывает решения Совета министров иностранных дел СНГ

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал распоряжения подписать решения Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня».

Согласно распоряжению, с туркменской стороны подписываются нижеследующие решения:

- О Плане многоуровневых консультаций между министерствами иностранных дел в рамках Содружества Независимых Государств на 2021 год;

- О проекте Совместного заявления глав государств-участников СНГ по случаю 75-й годовщины образования ООН;

- О проекте Совместного заявления глав государств-участников СНГ о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности;

- Об объявлении 2022 года Годом народного творчества и культурного наследия, 2023 года – Годом русского языка, как языка межнационального общения.

Отмечается, что распоряжение подписать вышеупомянутые решения были даны заместителю председателя Кабинета Министров Туркменистана, министру иностранных дел страны Рашиду Мередову.

Отметим, что Туркменистан выступает за многоплановое сотрудничество в рамках СНГ и необходимость совершенствования взаимодействия на всех уровнях.

Напомним, что 10 декабря 2020 года состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств под председательством Узбекистана в формате видеоконференции.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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