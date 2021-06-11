AmCham поддерживает меры по улучшению деловой среды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) активно сотрудничает с правительством и поддерживает меры, предпринимаемые для улучшения деловой среды в стране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом президент AmCham Нуран Керимов сказал в ходе презентации очередного "Белого документа".

По его словам, очень важно информировать правительство о мнениях в частном секторе и изменениях в бизнес-среде. "Белый документ" охватывает вопросы в областях налогов, таможни, банковского дела, финансов, страхования, информационных и коммуникационных технологий, закупок, труда, туризма и ряде других сфер.

"В целях устранения негативного воздействия пандемии на экономику страны нами были оценены осуществляемые правительством меры, которые в значительной мере показали свои положительные результаты. Мы верим, что реализация предложений, подготовленных в рамках этого документа членами AmCham, станет очередным вкладом в экономические реформы, проводимые в стране», - сказал президент AmCham.

Отметим, что AmCham, основанная в 1996 году, состоит из более чем 260 партнеров и участников, действующих в каждом секторе экономики Азербайджана, и является ведущей частной некоммерческой бизнес-ассоциацией, поддерживающей и продвигающей интересы иностранного и местного бизнеса в Азербайджане.

Напомним, что «Белый документ» основан на мнении членов AmCham, и отражает общее мнение об изменениях в деловой среде и в других сферах в Азербайджане. «Белый документ» включает в себя также «Обзорную часть», охватывающую наиболее важные вопросы для Азербайджана, и «Вторую часть» с детальными рекомендациями по более конкретным вопросам.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)