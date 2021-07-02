Иран заметно увеличил импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе–мае 2021 года экспорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции в Иран возрос в 2,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 31,473 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В мае экспорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции в Иран возрос в 5,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 8,748 миллиона долларов .

Турция в январе–мае 2021 года увеличила экспорт продукции горнодобывающей промышленности на 51 процент относительно того же периода прошлого года – до 2,320 миллиарда долларов.

В мае Турция экспортировала продукции горнодобывающей промышленности на 548,710 миллиона долларов, что на 101 процент больше показателя мая 2020 года.

За последние 12 месяцев (май 2020 года – май 2021) турецкий экспорт данной продукции составил 5,053 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)