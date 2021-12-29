Туркменистан и Узбекистан значительно нарастили товарооборот

БАКУ /Trend/ - По итогам января-ноября 2021 года товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном вырос на 34,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 626,1 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Узбекистана.

По данным ведомства, Туркменистан в указанный период вошел в десятку крупнейших торговых партнеров Узбекистана. За аналогичный период прошлого года товарооборот Узбекистана между соседними странами превысил 465,5 миллиона долларов.

Узбекский импорт из Туркменистана составил 450,6 миллиона долларов, в то время как экспорт в Туркменистан составил 151,5 миллиона долларов.

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-ноябре 2021 года в целом составил 37,94 миллиарда долларов, увеличившись на 4,95 миллиарда долларов, что на 15 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Основные партнеры Узбекистана по товарообороту за январь-ноябрь 2021 года: