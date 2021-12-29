Туркменистан и Узбекистан значительно нарастили товарооборот
БАКУ /Trend/ - По итогам января-ноября 2021 года товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном вырос на 34,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 626,1 миллиона долларов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Узбекистана.
По данным ведомства, Туркменистан в указанный период вошел в десятку крупнейших торговых партнеров Узбекистана. За аналогичный период прошлого года товарооборот Узбекистана между соседними странами превысил 465,5 миллиона долларов.
Узбекский импорт из Туркменистана составил 450,6 миллиона долларов, в то время как экспорт в Туркменистан составил 151,5 миллиона долларов.
Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-ноябре 2021 года в целом составил 37,94 миллиарда долларов, увеличившись на 4,95 миллиарда долларов, что на 15 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Основные партнеры Узбекистана по товарообороту за январь-ноябрь 2021 года:
|
Страна
|
Внешнеторговый оборот
|
Китай
|
6
|
Россия
|
6,6
|
Казахстан
|
3,53
|
Турция
|
3
|
Корея
|
1,67
|
Кыргызстан
|
852,5
|
Германия
|
675,4
|
Украина
|
622,5
|
Афганистан
|
576,7