В Туркменистане внедрили микроклональный метод размножения растений

БАКУ /Trend/ - Туркменские предприниматели, культивирующие павловнии (быстрорастущее лиственное цветковое дерево), смогут быстро и качественно вырастить здоровые саженцы благодаря микроклональному методу размножения растений, сообщает Trend со ссылкой на издание "Туркменистан: Золотой век".

Эта инициатива была предложена специалистами биотехнологической лаборатории Центра технологий Академии наук Туркменистана.

По словам заведующей лабораторией Айны Атаевой, данный метод является наиболее передовым и принципиально новым. Другими словами, это способ размножения в пробирке растений, генетически идентичных исходно взятому экземпляру.

Данный способ ускоряет переход растения к репродуктивной фазе своего развития и быстро освобождает его от вирусов.

Отметим, что в Туркменистане многие фермерские хозяйства активно занимаются выращиванием павловний.

Корни, листья и цветы этих деревьев используются в фармацевтической промышленности, а древесина широко применяется для изготовления мебели и музыкальных инструментов.