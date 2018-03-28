Ряд стран ОПЕК+ предлагают продлить венскую сделку на 6 месяцев

28 марта 2018 15:33 (UTC+04:00)

Несколько нефтедобывающих стран, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти ОПЕК+, предлагают продлить срок его действия еще на полгода, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби, передает Прайм.

"Ряд стран-экспортеров нефти предложили продлить соглашение о сокращении добычи нефти, заключенное ОПЕК с не входящими в ОПЕК нефтедобывающими странами, на шесть месяцев", - пишет агентство, ссылаясь на аль-Лаиби.

Министр не уточнил, какие именно страны выступают с подобным предложением, отмечает Рейтер.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.

Следующее заседание профильных министров всех 24 стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, состоится 22 июня в Вене. В ноябре 2017 года министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что оно может быть использовано для корректировки договоренностей, если этого потребует ситуация на рынке. Эта же мысль содержалась в совместном заявлении стран ОПЕК+ по итогам общего заседания, прошедшего в ноябре.

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