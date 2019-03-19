Азербайджан может помочь Ираку в поставках нефти на мировые рынки

19 марта 2019 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ирак может начать экспорт нефти и нефтепродукты на мировые рынки посредством азербайджанской госкомпании SOCAR, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Этот вопрос обсудили в Баку министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и вице-премьер Ирака, министр нефти Тамер аль-Гадбан. Встреча состоялась в рамках 13-го заседания Совместного мониторингового комитета министров ОПЕК и стран, не входящих в организацию.

На встрече стороны также обсудили сотрудничество в формате ОПЕК+ и подготовку иракских специалистов в сфере нефти и газа в Азербайджане.

Министр Шахбазов рассказал гостю о реализуемых региональных и глобальных проектах, а также направлениях деятельности Государственного нефтяного фонда Азербайджана, созданного для управления нефтяными доходами.

Вице-премьер Ирака, в свою очередь, рассказал об успехах своей страны в нефтяной промышленности, последних ценовых тенденциях на рынке нефти, деятельности Ирака в ОПЕК. Он отметил, что модернизация и реабилитация нефтяной промышленности в Ираке являются приоритетами для правительства.

Напомним, что 18 марта в Баку прошло 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники мероприятия обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

По итогам вчерашнего мероприятия также были избраны новые члены Совместного мониторингового комитета. Ими стали Ирак, Казахстан, Нигерия и ОАЭ.

(Автор: Азад Гасанли)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане значительно снизилось потребление газа
Энергетика 14:34
Проведение заседания ОПЕК+ в Баку подтвердило значимость Азербайджана на мировой энергетической карте - эксперт
Энергетика 14:30
Азербайджан и Алжир могут наладить сотрудничество в поставках сжиженного газа
Энергетика 14:17
В Азербайджане усиливается борьба с ввозом некачественных и поддельных препаратов
Общество 14:11
Казахстан вошел в министерский мониторинговый комитет ОПЕК+
Энергетика 12:56
Конституционный суд Азербайджана привлечет волонтеров к работе с жалобами - руководитель Аппарата
Общество 12:53
Лента новостей
Азербайджанский хингял на американском телеканале (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 14:45
Роботы и Фаик Агаев презентовали топ-моделей Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Стиль 14:40
В Азербайджане значительно снизилось потребление газа
Энергетика 14:34
Проведение заседания ОПЕК+ в Баку подтвердило значимость Азербайджана на мировой энергетической карте - эксперт
Энергетика 14:30
С 7 апреля все рейсы AZAL в Стамбул будут выполняться в новый аэропорт
Бизнес 14:27
СП Китая и Узбекистана объявляет тендер на поставку запчастей
Тендеры 14:25
В Узбекистане открылось новое производство с южнокорейским капиталом
Бизнес 14:20
Ввоз автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос
Бизнес 14:17
Азербайджан и Алжир могут наладить сотрудничество в поставках сжиженного газа
Энергетика 14:17