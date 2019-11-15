В Узбекистане увеличили приток газа на одной из скважин месторождения Жанубий Тандирча

15 ноября 2019 09:57 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Узбекистане установили новую ставку единого таможенного платежа
Бизнес 14 ноября 18:50
В Узбекистане полным ходом идет строительство газопроводов
Энергетика 14 ноября 18:19
Германия активно развивает бизнес с Узбекистаном
Бизнес 14 ноября 17:48
Узбекистан может довести экспорт шелка до $500 млн
Бизнес 14 ноября 17:23
В Азербайджане пройдет Неделя узбекского кино
Культура 14 ноября 17:16
Узбекистан подписал два кредитных соглашения с АБР
Бизнес 14 ноября 16:53
Лента новостей
Государства СНГ провели в Ашхабаде консультации по поводу борьбы с терроризмом
Бизнес 10:49
Цены на нефть изменились разнонаправленно
Энергетика 10:42
Строительство туркменского участка газопровода ТАПИ ведется высокими темпами
Энергетика 10:41
Задохнувшиеся от дыма при пожаре в Баку отпущены на амбулаторное лечение
Происшествия 10:33
Преимущества проекта Транскаспийского газопровода для Европы очевидны – эксперт
Энергетика 10:25
«Эмиграционный бизнес» оппозиции разоблачен – азербайджанский депутат
Политика 10:20
Министр обороны США призвал Южную Корею увеличить расходы на совместную оборону
США 10:18
В сентябре Турцию посетили свыше 40 тыс. туристов из Казахстана
Турция 10:17
Туркменистан закупит контрольно-измерительные приборы
Тендеры 10:07