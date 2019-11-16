Госсекретариат: TAP позволит диверсифицировать источники газа, что принесёт пользу Швейцарии (Эксклюзив)

16 ноября 2019 19:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проект Трансадриатического трубопровода (TAP), являющийся частью "Южного газового коридора", предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, принесет пользу Швейцарии, сказали Trend в Государственном секретариате по экономическим связям Швейцарии (SECO).

"На фоне снижение добычи природного газа в Европе, TAP позволит диверсифицировать источники газа и пути поставок газа в Европу и, таким образом, принесет пользу Швейцарии", - сказали в ведомстве.

Как отметили в SECO, Швейцария считает безопасность поставок путем диверсификации важной опорой своей внешней энергетической политики.

"Вот почему Швейцария с самого начала поддерживала "Южный газовый коридор". Учитывая, что по данным на 2017 год 14 процентов от общего потребления энергии в Швейцарии, приходилось на природный газ, этот вид топлива вносит значимый вклад в энергетическую структуру Швейцарии", - сказали в госсекретариате.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2" азербайджанского газа через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются: "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Эти поставки начались летом 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Израильские компании заинтересованы в сельскохозяйственной сфере Азербайджана - посол (Эксклюзив)
Бизнес 16:09
Туристический поток из Израиля в Азербайджан увеличится более чем в четыре раза - посол (Эксклюзив)
Туризм 15:31
Подключение к проекту Транскаспийского газопровода повысит имидж Азербайджана в регионе и мире - российский эксперт
Экономика 15:07
Дарья Гревцова: Азербайджан является образцом религиозной свободы и мостом между представителями различных вероисповеданий
Политика 14:36
Объем денежных переводов из Азербайджана в Грузию увеличился
Финансы 14:26
Использование территории Азербайджана для нелегальной миграции маловероятно - Вусал Гусейнов
Политика 11:26
Лента новостей
Индия провела испытания баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд
В мире 20:49
Число задержанных в ходе протестов в Париже превысило 100
Европа 20:35
В Индии разбился истребитель МиГ-29К
Другие страны 20:21
Веселые посиделки Джема Йылмаза с азербайджанцами (ФОТО)
Звёздный мир 20:06
Приговор экс-президенту Судана по обвинениям в коррупции будет вынесен 14 декабря
Другие страны 19:35
В Париже на акциях "желтых жилетов" задержали более 60 человек
Европа 19:23
Турция задержала 25 родственников Аль-Багдади
Турция 19:04
В Ираке ликвидировали двоих главарей ИГ
Арабские страны 18:44
Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
Культура 18:41