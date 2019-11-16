Госсекретариат: TAP позволит диверсифицировать источники газа, что принесёт пользу Швейцарии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Проект Трансадриатического трубопровода (TAP), являющийся частью "Южного газового коридора", предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, принесет пользу Швейцарии, сказали Trend в Государственном секретариате по экономическим связям Швейцарии (SECO).

"На фоне снижение добычи природного газа в Европе, TAP позволит диверсифицировать источники газа и пути поставок газа в Европу и, таким образом, принесет пользу Швейцарии", - сказали в ведомстве.

Как отметили в SECO, Швейцария считает безопасность поставок путем диверсификации важной опорой своей внешней энергетической политики.

"Вот почему Швейцария с самого начала поддерживала "Южный газовый коридор". Учитывая, что по данным на 2017 год 14 процентов от общего потребления энергии в Швейцарии, приходилось на природный газ, этот вид топлива вносит значимый вклад в энергетическую структуру Швейцарии", - сказали в госсекретариате.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2" азербайджанского газа через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются: "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Эти поставки начались летом 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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