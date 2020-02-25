США намерены ужесточить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы
США ужесточат санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его словам, президент США Дональд Трамп намерен усилить рестрикции в отношении нефтяного сектора латиноамериканской страны, а также ужесточить меры в отношении физических лиц и компаний, нарушающих данные ограничения.
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