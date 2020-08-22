TOYO Engineering Corporation заинтересована в нефтегазовом секторе Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Японская компания TOYO Engineering Corporation заинтересована в нефтегазовом и нефтехимическом секторах Туркменистана, а также в области производства удобрений, сообщили Trend в TOYO Engineering Corporation.



Говоря о сотрудничестве компании с Туркменистаном, представитель отметил, что компания имеет хорошего делового партнера для содействия развитию бизнеса в стране,но отклонил просьбу раскрыть его имя.



Как сообщалось ранее, проект строительства Киянлинского завода в Туркменистане стоимостью 3,4 миллиарда долларов был реализован компаниями LG International Corp и Hyundai Engineering (Республика Корея), а также TOYO Engineering Corporation (Япония).



"TOYO отвечала за проектирование и закупки, а также была подрядчиком по надзору за вводом в эксплуатацию", - сказал представитель о вкладе TOYO в реализацию этого проекта.

Отметим, что полиэтилен и полипропилен, которые производят на этом заводе, идет как на экспорт, так и на внутренний рынок.

Завод оснащен оборудованием, приобретенном в Японии, Республике Корея, США, Великобритании, Бельгии, Германии, Дании и в других странах.

Представитель компании отметил, что TOYO может реализовать аналогичные проекты в стране, если получит такое предложение.

Компания TOYO Engineering Corporation является японской инжиниринговой, закупочной и строительной компанией, обслуживающей в основном углеводородный и нефтехимический секторы по всему миру. Она была основана 1 мая 1961 года.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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