Туркменистан инициировал разработку двух новых стратегий ООН

БАКУ /Trend/ - Туркменистан предложил разработать стратегию ООН, нацеленную на осуществление мер по развитию низкоуглеродной энергетики, а также создать под эгидой ООН международную «дорожную карту» по развитию водорода в качестве одного из приоритетных направлений в энергетике.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, такое предложение выдвинул президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе «круглого стола» на тему «Добывающие отрасли как двигатель устойчивого развития», проведённого в онлайн-формате генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

Было отмечено, что Туркменистан готов в ближайшее время приступить к обсуждению путей и критериев их реализации.

В настоящее время в Туркменистане при поддержке Программы ООН по окружающей среде и Программы развития ООН идёт разработка Четвёртого Национального сообщения (НС4) об изменении климата и Первого двухгодичного сообщения. Согласно плану, оба документа будут представлены в Секретариат ООН в начале 2023 года.

Отметим, что в Туркменистане интенсивно развивается энергетический сектор. Так, по министерству энергетики Туркменистана план по производству продукции, проделанным работам и оказанным услугам был перевыполнен на 19,7 процента в январе - апреле 2021 года при темпах роста показателей на 117,9 процента.

В отчетный период план по производству электроэнергии и ее экспорту перевыполнен на 5,8 и 44,3 процента соответственно. Темпы роста этих показателей составили 109,9 и 145,3 процента.

Государственный концерн Türkmenhimiýa в январе - апреле перевыполнил план по выпуску продукции и оказанию услуг на 59,3 процента при темпах роста на 141,2 процента.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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