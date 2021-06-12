Государственный концерн «Türkmengaz» полностью погасил заем перед Китаем

Государственный концерн «Türkmengaz» полностью погасил заёмные денежные средства перед Китайской Народной Республикой, привлечённых для строительства газопровода Туркменистан-Китай и поэтапного освоения крупнейшего в мире газового месторождения «Galkynyş», передает Trend со ссылкой на Бизнес Туркменистан.

О полном возврате иностранных кредитов доложил Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий топливно-энергетический комплекс, в ходе очередного заседания Кабинета Министров по цифровой системе в пятницу. Он также добавил, что 8 июня 2021 года о возврате денежных средств получено официальное извещение от Синцзянского филиала Государственного банка развития Китая.

Резюмируя отчёт, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что, несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, благодаря предпринятым эффективным мерам Туркменистан сохраняет динамичные темпы развития, финансово-экономическую стабильность.

Глава государства также отметил, что Туркменистан своевременно и в полном объёме погасил предоставленные иностранные кредиты и добавил, что данный факт демонстрирует, что Туркменистан, являясь экономически мощным государством, ответственно подходит к выполнению взятых на себя обязательств.

Кроме того, Президент Туркменистана высоко оценил отношения с Китаем, являющимся одним из крупных экономических партнёров Туркменистана, и подчеркнул, что страна придаёт большое значение дальнейшему развитию двусторонних связей.

Туркменистан экспортирует природный газ в Китай по газопроводу «Средняя Азия – Китай», состоящему из трех параллельных ниток – A, B и C, а также строящейся дополнительной линии D. В минувшем году Китай импортировал по трубопроводу более 39 миллиардов кубометров природного газа.

С момента запуска газопровода в 2009 году Китай импортировал из Туркменистана более 300 миллиардов кубометров газа и остается крупнейшим импортером туркменского «голубого топлива».