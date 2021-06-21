Компании группы SOCAR Turkey получили три награды
БАКУ /Trend/ - Компании группы SOCAR Turkey получили три награды в двух номинациях премии Export Stars Award-2020, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Награды были вручены Ассоциацией экспортеров химикатов и химической продукции Стамбула (IKMIB).
SOCAR Ticaret заняла первое место в категории "Экспорт органических химикатов" и второе - в категории "Экспорт минерального топлива".
А нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR занял первое место по экспорту минерального топлива.
Отметим, что Ассоциация экспортеров химикатов и химической продукции Стамбула курирует экспортную деятельность входящих в нее компаний. Основная цель IKMIB - рост экспорта химической продукции турецкого производства. Кроме того, ассоциация обеспечивает повышение конкурентоспособности за счет высокого качества продукции.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)
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