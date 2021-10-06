AmCham прогнозирует ежегодный рост зарубежных инвестиций в сферу ВИЭ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подготовка устойчивых программ развития «зеленой» энергетики в Азербайджане будет способствовать росту инвестиций в этот сектор.

Об этом сказала в среду исполнительный директор Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) Гюльнара Асланбейли в ходе мероприятия на тему «Финансирование устойчивого развития: устойчивое и зеленое восстановление после пандемии COVID-19», сообщает Trend.

По ее словам, возможности «зеленой» энергетики еще не до конца изучены на мировом уровне, и многие инвесторы не хотят рисковать.

«Уверена, что подготовка государственных программ по развитию «зеленой» энергетики и поддержке предпринимателей в этой области будут способствовать росту зарубежных инвестиций», - сказала Асланбейли.

По словам исполнительного директора, национальные приоритеты Азербайджана в этой сфере остаются неизменными.

«Уверены, что зарубежные инвестиции в сферу ВИЭ Азербайджана будут ежегодно расти», - подчеркнула Асланбейли.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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