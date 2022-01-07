Туркменистан поставил Китаю около 34 млрд кубометров газа в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Туркменистан экспортировал в Китай около 34 миллиардов кубометров природного газа в 2021 году.

Как передает Trend со ссылкой на портал "Бизнес Туркменистан", об этом сообщил генеральный директор филиала Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в Туркменистане Чен Хуайлун.

Он подчеркнул, что является свидетелем начала новой эры туркмено-китайского сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Гендиректор напомнил, что 17 июля 2007 года госконцерн "Туркменгаз" и CNPC подписали соглашение о разделе продукции по месторождению "Багтыярлык", на котором в настоящее время осуществляется промышленная разработка 29 газовых месторождений и добыча природного газа из 137 скважин.

Хуайлун добавил, что со дня ввода в эксплуатацию газопровода Туркменистан-Китай в 2009 году в КНР было отправлено свыше 320 миллиардов кубометров туркменского газа.

Напомним, что в результате промышленной разработки недавно открытых газовых месторождений запасы туркменского природного газа увеличились на 126 миллиардов кубометров.

В настоящее время газовое сотрудничество является ключевым направлением туркмено-китайских отношений. Туркменистан занимает первое место по трубопроводным поставкам газа в Китай.