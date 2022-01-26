Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 25 января выросла на 2,06 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 91,16 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,07 доллара и составила 90,34 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла на 2,01 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 86,22 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, повысилась на 1,93 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 89,45 доллара за баррель.

Официальный курс на 26 января составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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