JOCAP завершила установку модулей в море для EPS Absheron

БАКУ /Trend/ - JOCAP, совместная операционная компания SOCAR Absheron и TOTAL E&P Absheron B.V., завершила установку модулей в море в рамках проекта EPS Absheron (схема раннего производства), сообщили Trend в пятницу в компании.

Как сообщается, три модуля будущей платформы «Абшерон» были построены на берегу на площадке компании BOS Shelf, откуда они были загружены на транспортные баржи азербайджанским крановым судном DBA.

«17 сентября три модуля были успешно установлены на шельфе на опору, где их необходимо будет соединить с существующими установками производственного объединения «Азнефть» на Нефтяных Камнях», — сказали в компании.

Управляющий директор JOCAP Лайонел Томас сказал, что завершение изготовления модулей на суше и их установка на море являются важными шагами в общей разработке проекта EPS Absheron.

«Я хотел бы поблагодарить весь персонал, который способствовал успеху этого этапа. Отныне JOCAP сосредоточит свои усилия на крупных морских операциях, чтобы безопасно доставить первый газ с месторождения «Абшерон» в установленные сроки», — добавил он.

Напомним, что SOCAR и TotalEnergies 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения «Абшерон».

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи на морском блоке «Абшерон» было подписано 27 февраля 2009 года.

Срок контракта – 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 квадратных километров.

Блок «Абшерон» находится в 100 километрах от Баку на глубине моря 500 метров.

Twitter: @Lyaman_Zeyn