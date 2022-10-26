БАКУ /Trend/ - У Азербайджана сильные позиции для увеличения своей доли на газовом рынке Европы.

Об этом сказал Trend в среду совладелец голландской консалтинговой компании VEROCY, эксперт по вопросам политических рисков и энергетики Сирил Виддерсховен.

Он считает, что увеличение доли Азербайджана на рынке Европы в ближайшее десятилетие является весьма реальным, с учетом рыночного потенциала/спроса в Европе.

"Что бы ни говорили европейские СМИ или европейские правительства, общего предложения пока недостаточно, чтобы справиться с потенциальными сбоями или откровенно суровой зимой. На данный момент основное внимание сфокусировано на вопрос заполнения газохранилищ на 2022-2023 годы, но главный вопрос также будет заключаться в том, какова будет ситуация со спросом и предложением в течение всего 2023 года", — сказал Виддерсховен.

Эксперт добавил, что спрос в Европе не будет существенно снижаться, а потенциальное предложение сжиженного природного газа находится под давлением, учитывая, что Азия может снова полностью перехватить эти объемы.

"Поставки азербайджанского газа могли бы и, скорее всего, будут на 100 процентов охвачены европейскими партнерами, какими бы ни были объемы. Геополитика, конечно, тоже играет роль, и Брюссель проявляет большой интерес к Азербайджану. Как я уже сказал, спрос очень большой, поэтому необходимо прилагать все усилия, чтобы заменить российский газ после зимы 2022-2023 годов. Необходимо обеспечить поставки еще больших объёмов, и с этим может помочь Азербайджан. В нынешней геополитической ситуации и с учетом перестройки рынков, Баку имеет сильную позицию для увеличения своей доли на рынке. Для этого Азербайджан должен делать упор на новые инвестиции в разведку и добычу, расширение инфраструктуры и трубопроводов, а также установление углубленных геополитико-экономических отношений с ЕС и НАТО", — сказал Виддерсховен.

Twitter: @Lyaman_Zeyn