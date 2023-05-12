Проект «Меркурий» SOCAR Türkiye находится на повестке дня - Анар Мамедов

ИЗМИР /Trend/ - Проект «Меркурий» SOCAR Türkiye находится на повестке дня.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу на пресс-конференции глава отдела по нефтепереработке и нефтехимии SOCAR Türkiye, генеральный директор Petkim Анар Мамедов.

По его словам, bp, с которой планировалась реализация этого проекта, отказалась от инвестиций в нефтехимический сектор и вышла из проекта.

«Считаем, что реализацию проекта «Меркурий» мы сможем осуществить с другими инвесторами», - сказал он.

Отметим, что в 2018 году bp и SOCAR Turkey подписали соглашение о начале сотрудничества (HoA) для оценки создания совместного предприятия, которое будет строить и эксплуатировать в Турции нефтехимический комплекс мирового масштаба. В 2020 году bp полностью отказалась от нефтехимического сектора.