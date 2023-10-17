Азербайджан и Китай подписали меморандум о взаимопонимании в сферах электроэнергетики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, находящийся с визитом в Китае в рамках форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь», встретился с главой Национальной энергетической администрации Китая Чжан Цзяньхуа, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, в ходе встречи был подписан «Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджанской Республики и Национальной энергетической администрацией Китайской Народной Республики» в целях содействия развитию сотрудничества в сферах электроэнергетики, нефти и газа, нефтехимической и возобновляемой энергетики и увеличения инвестиций в энергетические проекты.

Меморандум предусматривает расширение двусторонних отношений в энергетической сфере обеих стран, сотрудничество в области применения новых технологий, обновление энергетической инфраструктуры, стимулирование взаимных инвестиций и деловой активности, обмен опытом в сфере возобновляемых источников энергии, а также проведение совместных конференций, форумов и тренингов.

Кроме того, стороны обсудили перспективы расширения деятельности компании "SOCAR Trading" на китайском рынке.

Отметим, что SOCAR поставляет сырую нефть, нефтепродукты, нефтехимическую продукцию, а также сжиженный газ в Китай, а китайские компании участвуют в проектах по добыче и переработке нефти в Азербайджане.