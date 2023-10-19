В Азербайджане содана компания в рамках проекта bp по строительству СЭС

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане открылось представительство энергетической компании "Şəfəq (Cəbrayıl) Solar Limited", сообщает в четверг Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана, официальным представителем компании является Роберт Гари Джонс (дата государственной регистрации в Азербайджане - 02.08.2023).

Компания зарегистрирована по адресу: Джебраильский район, Джебраил-Минбашинская дорога, 6-й километр, дом 1.

Напомним, что 4 июня 2022 года между минэнерго и bp было подписано дополнение к соглашению, заключенному в июне 2021 года, в целях принятия следующих шагов по совместной реализации проекта солнечной электростанции мощностью 240 МВт. в Джебраиле. В этом документе, подписанном в Шуше в рамках "Бакинской энергетической недели", отражены меры, которые необходимо предпринять для завершения совместной деятельности по реализации проекта солнечной электростанции "Şəfəq".