Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста пятого апреля выросла на 2,77 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 94,72 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 2,76 доллара - до 93,12 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS выросла на 2,94 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 76,25 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, пятого апреля выросла на 2,87 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 93,31 доллара за баррель.

Официальный курс на шестое апреля составляет 1,7 AZN/1 USD.

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