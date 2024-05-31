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SOCAR приобрела у ADNOC 3% долевого участия в месторождении SARB и Umm Lulu

Энергетика Материалы 31 мая 2024 10:58 (UTC +04:00)
SOCAR приобрела у ADNOC 3% долевого участия в месторождении SARB и Umm Lulu
Фото: ADNOC

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - БАКУ/Trend/ - Компания ADNOC объявила сегодня о подписании соглашения о предоставлении государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR 3% доли участия в месторождении SARB и Umm Lulu, передает в пятницу Trend со ссылкой на ADNOC.

На SARB и Umm Lulu используются передовые технологии цифровизации и искусственного интеллекта для дистанционного мониторинга, интеллектуальных операций со скважинами и управления добычей с целью оптимизации эффективности добычи, сокращения выбросов, повышения безопасности и увеличения производственных мощностей.

«Это наша первая международная инвестиция в добычу полезных ископаемых, и мы особенно рады сделать эту инвестицию в Абу-Даби, опираясь на наши двусторонние стратегические отношения. Мы полны решимости и дальше развивать наше энергетическое партнерство с ADNOC и продолжать сотрудничество во многих других проектах, представляющих взаимный интерес», - сказал президент SOCAR Ровшан Наджаф, слова которого приводятся в сообщении.

Отметим, что на месторождении используется технология интеллектуального наблюдения за скважинами, позволяющая эксплуатировать скважины с оптимальной скоростью и повышать эффективность эксплуатации.

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