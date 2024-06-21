SOCAR по договоренности с "Асарел" и "М-Газ" начал поставку газа промышленным объектам Болгарии

БАКУ/Trend/ — Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) начала поставку природного газа промышленным предприятиям Болгарии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на SOCAR.

Поставки природного газа осуществляются в соответствии с соглашением между правительствами Азербайджана и Болгарии по различным направлениям, включая дальнейшее развитие сотрудничества в энергетической сфере (подписано 8 мая в Баку), а также на основании стратегии расширения коммерческого участия SOCAR на европейском газовом рынке.

"В результате успешного сотрудничества компаний SOCAR и болгарских компаний "М-Газ" и "Асарел Медет" 21 июня стартовали поставки природного газа промышленным предприятиям Болгарии. Это является важным шагом на пути укрепления энергетической безопасности этой европейской страны", — отмечено в пресс-релизе.

Напомним, что SOCAR и "Асарел Медет" 8 мая в Баку подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает газификацию ряда городов Болгарии, а также промышленных объектов.

Болгария с января 2021 года получает азербайджанский газ. В 2024 году поставки достигнут 1,5 млрд кубометров в год.

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