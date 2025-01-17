Хорватская PPD рассматривает дальнейшие возможности сотрудничества с SOCAR

БАКУ/Trend/ - Хорватская компания Prvo Plinarsko Društvo (PPD) сохраняет интерес к изучению дальнейших возможностей сотрудничества с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), сообщил Trend источник в PPD.

PPD является крупнейшим импортером природного газа в Хорватии и обеспечивает поставки газа для потребителей страны. С сентября прошлого года компания также содействует поставкам азербайджанского газа в Хорватию.

"Хотя мы не можем раскрыть конкретные объемы газа, определенные в контракте с SOCAR, или поставленные на данный момент, можем подтвердить, что это сотрудничество значительно укрепило наш портфель поставок, особенно в текущий отопительный сезон", — отметил источник.

По его словам, данное партнерство соответствует долгосрочной стратегии компании, направленной на диверсификацию источников природного газа и обеспечение энергетической безопасности клиентов в Хорватии.

"В этом контексте PPD открыта для дальнейшего изучения возможностей сотрудничества с SOCAR и другими надежными партнерами с целью повышения диверсификации и надежности наших энергетических поставок. Однако объемы и срок продолжительности этого сотрудничества будут зависеть от рыночных условий и потребностей наших нынешних и будущих клиентов", — добавил источник.

Отметим, что SOCAR начала поставки природного газа в Хорватию 1 сентября 2024 года. Эти поставки осуществляются через PPD и MET Group.

Азербайджан экспортирует природный газ в Европу по Южному газовому коридору. Текущая пропускная способность Трансадриатического газопровода (TAP), европейской части коридора, составляет 10 миллиардов кубометров газа в год, с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров.

X: @Lyaman_Zeyn