Румыния и Азербайджан возобновляют переговоры по поставкам газа – министр (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Румыния заинтересована в возобновлении обсуждений с азербайджанской стороной о доступе к объемам газа из Азербайджана в рамках предстоящей встречи по Южному газовому коридору 4 апреля в Баку.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа.

"Румыния заинтересована в диверсификации маршрутов и источников поставок природного газа, а также в обеспечении нормативно-правовой базы, способствующей национальной энергетической безопасности. Румыния также выступала на уровне ЕС за признание природного газа ценным переходным топливом, и последующие события подтвердили этот потенциал. Страны не могут полностью зависеть от производства энергии из возобновляемых источников, поэтому необходимо использовать возможности природного газа для поддержки и балансировки энергетической системы", - заявил министр.

Бурдужа отметил, что в 2024 году Азербайджан экспортировал в Европу 12,9 миллиарда кубометров газа, что на 10% больше по сравнению с 2023 годом.

"В то же время, согласно подписанному с Европейским Союзом Меморандуму о взаимопонимании, Азербайджан обязался к 2027 году удвоить объемы газа, транспортируемые на европейский рынок через Южный газовый коридор, доведя их до 20 миллиардов кубометров. Особая роль Азербайджана как надежного поставщика энергоресурсов на европейский рынок неоспорима, а спрос на азербайджанский газ в ЕС остается значительным", - заявил министр.

Он напомнил, что 3 февраля 2023 года в Баку румынская национальная газовая компания SNGN ROMGAZ SA и SOCAR TRADING, дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана, подписали контракт, предусматривающий возможность поставки до 1 миллиарда кубометров азербайджанского газа до 31 марта 2024 года.

"Заключение этого контракта стало доказательством успешного сотрудничества между двумя компаниями. В нем были учтены стратегические цели Румынии в сфере обеспечения безопасности поставок природного газа и диверсификации источников снабжения. Более того, в июне 2022 года SNGN ROMGAZ SA и SOCAR подписали Меморандум о взаимопонимании, в котором обе компании выразили намерение продолжать сотрудничество как в совершенствовании механизмов поставок азербайджанского природного газа на румынский рынок, так и в изучении новых возможностей для реализации взаимовыгодных проектов в энергетической сфере. Румыния заинтересована в возобновлении обсуждений с азербайджанской стороной о доступе к объемам газа из Азербайджана в рамках предстоящей встречи по Южному газовому коридору", - отметил Бурдужа.

Расширение Южного газового коридора

Румынский министр подчеркнул, что для расширения Южного газового коридора в Юго-Восточной Европу и Балканы необходимы конкретные шаги.

Он отметил, что состояние нестабильности и неопределенности на рынке природного газа сохраняется, чему способствуют многочисленные события, создающие новые вызовы и опасения.

"Постепенный отказ от российского газа и диверсификация маршрутов и источников поставок, безусловно, являются успехом, однако мы должны понимать, что эти необходимые меры одновременно привнесли и новые сложности. Несмотря на отсутствие серьезного дефицита газа с начала войны в Украине, устранение большей части российского газа за последние три года сделало европейские газовые рынки более уязвимыми к ценовым потрясениям, вызванным краткосрочными сбоями, росту спроса на сжиженный газ в Азии и холодной погоде, с которым мы столкнулись в зимний период", — отметил Бурдужа.

Румынский министр отметил, что в Европе по-прежнему есть страны, призывающие к возобновлению транзита российского газа через Украину.

"Кроме того, в разгар зимнего сезона произошел ряд событий, еще больше дестабилизировавших европейский газовый рынок, который уже испытывал напряжение из-за прогнозов низких температур и сокращения объемов газа в хранилищах Центральной и Восточной Европы. После временной приостановки добычи на месторождении Шахдениз-2, повлиявшей на поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу, терминал СПГ в Александруполисе недавно прекратил подачу газа в сеть DESFA, что вызвало дополнительные вопросы. Оптовые цены на газ в Европе выросли, поскольку запасы в хранилищах региона истощаются быстрее обычного, а опасения по поводу их пополнения в следующем сезоне усиливаются", — добавил он.

Бурдужа отметил, что, несмотря на то, что обстоятельные факторы привели к напряженной ситуации на газовом рынке, это явление подчеркивает тот факт, что на данный момент высокий уровень заполненности хранилищ в начале холодного сезона может уже не быть достаточным в случае непредвиденного события — сильной холодной волны или перерыва в поставках газа.

"Иногда внутреннее производство и газовые хранилища проявляют свои ограничения. В этом потоке неопределенности и опасений Южный газовый коридор уже завершил четыре года эксплуатации, доказав с каждым годом свой важнейший вклад в обеспечение и диверсификацию поставок газа в Европу. Четыре года работы Южного газового коридора значительно изменили европейский газовый рынок. Был достигнут важный прогресс в расширении инфраструктуры природного газа, что способствовало его доставке в Европу через Южный газовый коридор", — добавил он.

Румынский министр отметил, что на европейском рынке необходимы увеличенные объемы газа, и этот газовый коридор может и должен укрепить свою стратегическую роль в поставках газа в Европу.

"У нас есть все аргументы в пользу процесса расширения Южного газового коридора. Является очевидной потребность в дополнительных объемах и новых поставщиках, особенно для стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Учитывая неоспоримый успех этой газовой транспортной инфраструктуры и её особую важность для укрепления энергетической безопасности Европы, конкретные шаги необходимы как никогда в реализации планов расширения Южного газового коридора, с учетом стран Юго-Восточной Европы и Балкан. Это необходимо для обеспечения подключения этих регионов к Южному газовому коридору, особенно учитывая возможность использования инфраструктуры газопроводов в этих странах.

Для того чтобы это стало реальностью, необходимо усиленное сотрудничество между нашими странами, немедленные действия и конкретные шаги в планах расширения Южного газового коридора. Корреляция этого стратегического требования касательно Южного газового коридора с вторым проектом, имеющим особое значение для энергетической безопасности, — подводным кабелем, который мы стремимся реализовать совместно, с одной стороны, и множеством потенциально дестабилизирующих событий на мировом и европейском газовом рынке в прошлом году, — делает целесообразным рассмотрение организации двух ежегодных рабочих встреч в этом престижном формате для консолидации и более активного сотрудничества, а также для придания нового импульса координированным действиям в развитии диалога между нашими странами", — сказал Бурдужа.

Он также добавил, что Румыния является региональным партнером с важной, операционной и жизнеспособной газовой транспортной инфраструктурой.

"Через газопровод BRUA, газопровод Iași-Ungheni-Chișinău, Трансбалканский коридор и операционные газовые интерконнекторы с соседними странами Румыния уже функционирует как важный региональный хаб для поставок газа. Мы уже некоторое время наблюдаем, насколько важной оказалась реактивация транспортировки газа по Трансбалканскому коридору, особенно для обеспечения безопасности поставок в Республику Молдова. В этом контексте я хотел бы приветствовать пакет помощи для Республики Молдова и постоянную поддержку ЕС в целях обеспечения энергетической независимости Республики Молдова и ее интеграции в европейский рынок. Я также хотел бы подчеркнуть тот факт, что проект Neptun Deep в Черном море делает очень хорошие успехи, работы идут согласно плану, и нашей целью является получение первого газа или "первой продукции" в 2027 году. Это проект, который укрепит роль Румынии как энергетического игрока в регионе. Румыния станет крупнейшим производителем природного газа в Европейском Союзе", — сказал министр.

Бурдужа отметил, что проект газопровода "Черное море-Подищор" является одним из самых важных проектов, которые румынский оператор газопередачи Transgaz реализует, чтобы обеспечить поставки газа с Черного моря в Национальную систему газопередачи и, следовательно, в экономический оборот.

"Газопровод Тузла-Подищор также необходим для того, чтобы можно было транспортировать потенциальные объемы природного газа, которые могут поступить в Румынию из Каспийского региона, из СПГ-терминалов Турции и Греции или других источников. В то же время, оператор румынской системы газопередачи TRANSGAZ обеспечил с помощью значительных инвестиций реверсивный поток газа по транзитным газопроводам, что создало условия для полного использования Трансбалканского коридора и обеспечения газовых резервов, необходимых не только для Румынии, но и для других стран региона.

Кроме этих шагов, мы добавляем увеличение с 1 октября 2023 года транспортной мощности интерконнектора Арад-Сегед в направлении Румыния-Венгрия до 2,6 миллиардов кубометров в год, еще один важный шаг, направленный на обеспечение увеличенных транспортных мощностей для альтернативных источников природного газа, поступающих с юга в Центрально-Восточную Европу, через сотрудничество между операторами систем Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии", — сказал он.

Бурдужа отметил, что Румыния стремится активно внести свой вклад в переработку европейской энергетической политики, чтобы построить "зеленую" и сильную экономику, но с умным использованием имеющихся ресурсов, включая природный газ.

"Наши приоритеты — это энергетическая безопасность, дешевое топливо, а затем "зеленая" энергия, в таком порядке. После прекращения транзита российского газа через Украину вопрос устойчивости ЕС в плане энергоснабжения стал все более актуальным. Энергетическая безопасность ЕС теперь гораздо теснее связана с развитием мировых газовых рынков. Большинство стран ЕС очень хорошо справились с заменой объемов газа из Российской Федерации, но есть страны, которые продолжают в значительной степени зависеть от прямых поставок из России. Мы не должны забывать, что в рамках плана REPowerEU ЕС поставил перед собой цель окончательно прекратить импорт российского газа к 2027 году, что представляет собой вызов, который также усугубляется амбициозными целями ЕС по достижению нулевых выбросов к 2050 году.

Таким образом, лучший путь вперед перед всеми этими вызовами один — укрепленное сотрудничество между нашими странами, и эта диалоговая площадка, которую предоставляет встреча Консультативного Совета по Южному газовому коридору, является крайне ценной", — заключил он.

X: @Lyaman_Zeyn