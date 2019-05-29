Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в среду изменились разнонаправленно, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 29 мая подешевела на 9,044 маната, составив 2178,499 маната, серебра - на 0,3852 маната, до 24,4726 маната, платины – на 7,752 маната, до 1358,963, унция палладия подорожала по сравнению с предыдущим показателям на 26,588 маната, составив 2290,393 маната.

Название 29.05.2019 27.05.2019 Золото XAU 2178.4990 2187.5430 Серебро XAG 24.4726 24.8578 Платина XPT 1358.9630 1366.7150 Палладий XPD 2290.3930 2263.8050

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 29 мая составляет 1,7 AZN/USD.

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