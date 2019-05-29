Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в среду изменились разнонаправленно, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 29 мая подешевела на 9,044 маната, составив 2178,499 маната, серебра - на 0,3852 маната, до 24,4726 маната, платины – на 7,752 маната, до 1358,963, унция палладия подорожала по сравнению с предыдущим показателям на 26,588 маната, составив 2290,393 маната.
|
Название
|
29.05.2019
|
27.05.2019
|
Золото
|
XAU
|
2178.4990
|
2187.5430
|
Серебро
|
XAG
|
24.4726
|
24.8578
|
Платина
|
XPT
|
1358.9630
|
1366.7150
|
Палладий
|
XPD
|
2290.3930
|
2263.8050
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 29 мая составляет 1,7 AZN/USD.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.