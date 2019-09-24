Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты

24 сентября 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 25 сентября текущего года с 11:00 до 12:30 состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 100 миллионов манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

На торги будут выставлены ноты номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот – 24 октября 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 24 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Спрос на облигации минфина Азербайджана превысил предложение почти в три раза
Финансы 17:30
Центробанк Азербайджана диверсифицирует стерилизационные инструменты
Финансы 20 сентября 17:45
Спрос на ноты Центробанка превысил предложение почти в 5 раз
Финансы 20 сентября 16:04
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 19 сентября 18:06
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации
Финансы 19 сентября 17:54
Спрос на ноты Центробанка превысил предложение почти в 4 раза
Финансы 18 сентября 16:08
Лента новостей
Любовь молодых на берегу Каспия – из Тебриза в Баку (ВИДЕО)
Культура 18:15
Предприятие "Гейчай-Суд" огласило показатели экспорта фруктовых соков за 8 месяцев 2019 года
Бизнес 18:08
FAO: Наичувствительные секторы в Азербайджане - сельское хозяйство, водные ресурсы и лесоводство
Общество 18:02
В Узбекистане построят ветряную электростанцию с участием китайского инвестора
Энергетика 18:01
Названы основные причины снижения ПИИ в Грузии (Эксклюзив)
Финансы 17:56
Генсек: ОИС всегда осуждала агрессию Армении в отношении Азербайджана
Политика 17:53
ВВС Турции продолжают полеты в воздушном пространстве Сирии
Турция 17:47
Посол: Необходимо решить нагорно-карабахский конфликт в ближайшее время
Нагорно-карабахский конфликт 17:44
«Алтыналмас» необходимо около $100 млн для разработки золоторудного месторождения в Казахстане (Эксклюзив)
Бизнес 17:41