Парламент Грузии утвердил госбюджет на 2020 г.

БАКУ /Trend/ - Парламент Грузии на пленарном заседании накануне 83 голосами против одного утвердил госбюджет страны на 2020 год, сообщает Trend в среду со ссылкой на грузинские СМИ.

Законопроект о госбюджете депутатам представил министр финансов Иване Мачавариани.

Согласно итоговому документу, прогнозируемый показатель доходов госбюджета Грузии на 2020 год установлен в размере 14,55 миллиарда лари, что на 1,6 миллиарда лари превышает показатель 2019 года.



В 2020 году правительство планирует налоговые поступления в размере 10,46 миллиарда лари, поступления в виде грантов в размере 241 миллиона лари, доходы из других источников в размере 520 миллионов лари.

Также правительство ожидает получить 130 миллионов лари в результате приватизации. Кроме того, по части внутренних обязательств планируются поступления в размере 1,2 миллиарда лари, в виде иностранных кредитов — 1,87 миллиарда лари.

В бюджете следующего года прогноз экономического роста определен на уровне 4,5 процента, что соответствует прогнозу на 2019 год.

В окончательном варианте бюджета также скорректирован показатель инфляции, который был определен на уровне 3,5 процента вместо первоначальных 3 процентов.

В бюджете на следующий год бюджетные ассигнования установлены в целом в размере 14,32 миллиарда лари, что на 1,12 миллиарда лари превышает показатель 2019 года.

Правительство направит 1,02 миллиарда лари на погашение долгов, из которых 978,9 миллиона лари будут направлены на финансирование внешнего долга, 44 миллиона лари - на финансирование внутреннего долга.

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(Автор: Тамилла Мамедова)

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