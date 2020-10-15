В систему мгновенных платежей интегрированы еще два банка

БАКУ /Trend/ - В рамках мер, осуществляемых в направлении расширения охвата системы мгновенных платежей, еще два банка были интегрированы в данную систему. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным ЦБА, ОАО Azer-Turk Bank и ОАО TuranBank через филиальную сеть предоставили клиентам возможность воспользоваться функциональностью системы мгновенных платежей. В результате, в режиме 24/7 по расчетам между физическими и юридическими лицами, а также государственными органами, была создана возможность проведения расчетов через упрощенные идентификаторы (FİN код, мобильный номер, электронная почта) по банковским счетам и немедленного отражения движения денежных средств на банковском счете получателя.

Сообщается, что система мгновенных платежей, созданная Центральным банком Азербайджана в рамках государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы, утвержденной Распоряжением Президента Азербайджана от 26 сентября 2018 года № 508, введена в эксплуатацию в реальном режиме с первого октября текущего года.

Отметим, что в настоящее время 15 банков и Агентство государственного казначейства министерства финансов Азербайджана интегрированы в данную платформу и продолжается работа по расширению охвата системы, а также по увеличению ассортимента цифровых решений, предоставляемых пользователям.

(Автор: Зейни Джафаров)