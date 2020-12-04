В Азербайджане зафиксирован стремительный темп развития платежной экосистемы - Ассоциация банков

БАКУ /Trend/ - Важным шагом в развитии платежной экосистемы станет внедрение универсальных обменных стандартов в финансовой структуре Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в экспертной группе по "Платежным системам и цифровому банкингу" Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

По заявлениям АБА, применение данных стандартов позволит гармонизировать процедуры и форматы коммуникации между участниками финансового рынка, включая расчеты между участниками платежной системы, а также оптимизирует ряд процедур и бизнес-процессов в этой сфере.

В ассоциации заметили, что на данный момент предпринимаются существенные шаги по развитию рынка платежных карт, который является неотъемлемой частью платежной экосистемы. Так, в текущем году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) начал выпуск студенческих карт совместно с международными карточными организациями и банками.

Касаясь цифровых решений в платежах в экспертной группе АБА подчеркнули, что на финансовом рынке Азербайджана широко используется сервис токенизации, который позволяет осуществлять цифровые платежи при помощи мобильных телефонов. Еще один успешный проект в этой сфере - запуск платежный карт в транспортной системе различных городов Азербайджана в качестве пилотного проекта.

В рамках реализации банковской стратегической карты, Центробанк Азербайджана, выступая в качестве движущей силы платежной экосистемы, в октябре текущего года запустил систему мгновенных платежей, которая гарантирует, что расчеты между хозяйствующими субъектами осуществляются круглосуточно и это обеспечивает немедленную ликвидность банковских счетов получателя. Эта платежная система, которая будет интегрирована в инфраструктуру платежных терминалов, электронных банковских услуг банков и в кассовых аппаратах, установленных в хозяйствующих субъектах, позволит осуществлять цифровые платежи на основе QR-кода и технологий NFC.

"Как и в различных отраслях экономики Азербайджана, развитие платежной экосистемы и внедрение передовой мировой практики в этой сфере всегда находится в центре внимания, как банковских организаций, так и лично главы государства. Неслучайно, что "Стратегическая дорожная карта развития финансовых услуг в Азербайджане", принятая указом Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года поставила перед финансовыми структурами страны новые задачи по развитию инфраструктуры Национальной платежной системы и ее компонентов в Азербайджане",- подытожили в Ассоциации банков Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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