В Азербайджане доля страхования в ВВП может увеличиться

БАКУ /Trend/ - Цифровизация и автоматизация страховых услуг, как и во всех других секторах экономики страны, имеет важное значение и в области страховых операций.

Об этом Trend сказал советник исполнительного директора Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Мамед Агаев.

По его словам, современный период, и в частности ситуация, связанная с пандемией, как во всем мире, так и в Азербайджане требует дальнейшего внедрения автоматизации. Исходя из этого, во многих страховых продуктах начали применяться электронные услуги. Уже в ближайшем будущем ожидается, что этапы сбора документов будут обеспечены электронизацией в процессе заключения контракта по всем услугам, присутствующим в секторе.

Агаев отметил, что потенциал страхового рынка используется не в полной мере, и чтобы задействовать его полностью, должен быть решен ряд проблем. Доля страхования в ВВП при этом может вырасти на два или три процента.

Среди видов страхования, по которым наблюдаются положительные тенденции развития, он особо отметил обязательное страхование недвижимости и обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

"Страховой рынок в Азербайджане, конечно же, молод по сравнению с мировым, но с каждым годом развивается. Мы считаем, что в ближайшее время ускорится процесс полной автоматизации страховых услуг, что будет способствовать еще большему совершенствованию сектора и его эффективной деятельности", - сказал Агаев.

Отметим, что Ассоциация страховщиков Азербайджана была зарегистрирована 29 декабря 2006 года. На сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.

(Автор: Зейни Джафаров)

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