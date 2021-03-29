Объём кредитных вложений в Азербайджане превышает 14,2 млрд манатов
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"Азербайджанская промышленная корпорация" планирует начать производство конкурентоспособной продукции
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В Азербайджане предпринимателей стимулируют к производству продукции с высокой добавленной стоимостью
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