Азербайджан и АБР обсудили возможности поддержки реформ на госпредприятиях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с главой представительства Азиатского банка развития (АБР) в стране Кэндис МакДэйган.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство, на встрече Джаббаров подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с АБР и высоко ценит его финансовую и техническую поддержку.

В Азербайджане сегодня реализуются проекты по развитию дорожной сети, кредитные средства на которые выделил АБР. Азербайджан также принимает активное участие в реализации программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), сказал он.

Кроме того, министр отметил важность сотрудничества с Азиатским банком развития по среднесрочным приоритетам экономического развития и потенциальным направлениям развития Азербайджана на 2022-2024 годы.

В свою очередь, глава представительства выразила удовлетворение деятельностью банка в Азербайджане и поделилась своими соображениями по вопросу расширения двусторонних связей.

Стороны также обсудили развитие сотрудничества в различных сферах, техническую помощь АБР в сфере партнерства государства и частного сектора, возможности поддержки реформ на госпредприятиях и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@jafarov_zeyni