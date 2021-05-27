Пандемия COVID-19 не привела к значительному сокращению валютных резервов Азербайджана - глава Счетной палаты
БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса в прошлом году нанесла ощутимый удар по мировой экономике. Несмотря на то, что пандемия COVID-19 оказала определенное влияние на экономику Азербайджана, это не привело к значительному сокращению валютных резервов страны.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2020 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
По его словам, госбюджет 2020 года невозможно сравнить с бюджетами прошлых лет из-за таких факторов, как пандемия и ситуация на нефтяных рынках.
В связи с исполнением государственного бюджета прошлого года Счетная палата считает важным усовершенствовать бюджетную классификацию на основе международной валютной классификации, отметил он.
По словам Гюльмамедова, необходимо усовершенствовать некоторые меры в сфере налогового и таможенного администрирования.
"Мы считаем важным применять финансовое администрирование", - сказал председатель Счетной палаты.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
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