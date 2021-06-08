Европейские индексы выросли, инвесторы ждут данных по инфляции в США

Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в понедельник, несмотря на опасения по поводу ускорения инфляции.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,22%, до 453,56 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,12%, французский CAC 40 - 0,43%, итальянский FTSE MIB - 0,99%, испанский IBEX 35 - 0,83%. Германский DAX снизился на 0,1%, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В центре внимания инвесторов на этой неделе - данные об изменении потребительских цен в США в мае. Месяцем ранее годовая инфляция в США составила максимальные с 2008 года 4,2%. Если цены продолжат расти, Федеральная резервная система (ФРС) США может быть вынуждена начать сворачивать стимулирующие меры, пишет CNBC. Майские данные об изменении потребительских цен в США будут опубликованы в четверг.

Министр финансов США Джаннет Йеллен заявила, что президенту США Джо Байдену следует добиваться реализации предложенных им программ поддержки экономики общим объемом $4 трлн, даже если это будет способствовать усилению инфляционного давления и росту процентных ставок в стране.

"Если процентные ставки немного вырастут, это будет плюсом как с точки зрения общества, так и с точки зрения Федеральной резервной системы", - сказала она в интервью Bloomberg.

Между тем ведущие индустриальные государства, входящие в "Группу семи", достигли соглашения об установлении минимальной ставки налога на прибыль на уровне не менее 15%.

Министры финансов G7 по итогам встречи на выходных согласились также с правом стран облагать налогом деятельность транснациональных компаний в той части, которая приходится на данную страну.

Трейдеры в понедельник также оценивали статданные из Китая и Германии. Рост китайского экспорта в мае замедлился до 27,9% в годовом выражении с 32,2% месяцем ранее. Объем импорта в мае подскочил на 51,1% - максимальными темпами с января 2011 года.

Тем временем объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в марте показатель вырос на 3,9%, а не на 3%, как сообщалось ранее.

На этой неделе также ожидается заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которого будут подведены в четверг.

Наиболее существенно среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 подорожали акции швейцарской химической компании Lonza Group AG, которые прибавили в цене около 4%.

Цена бумаг британской Reckitt Benckiser Group Plc снизилась на 0,7%. Компания продает мажоритарную долю в своем китайском бизнесе по производству детского питания (IFCN China) инвестиционной Primavera Capital Group за $1,3 млрд.

Лидерами падения выступили акции британской IWG Plc, подешевевшие на 10,3%. Компания, предоставляющая услуги по аренде офисных помещений, ожидает, что в текущем году ее скорректированная EBITDA окажется значительно ниже прошлогоднего показателя из-за более продолжительного влияния пандемии на бизнес.