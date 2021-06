США предоставят всестороннюю помощь в реализации торговли фьючерсами на рынке Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Узбекскую республиканскую товарно-сырьевую биржу.

3-10 июня 2021 года представители Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи организовали рабочий визит в США. В ходе визита представители биржи посетили Нью-Йорк, Вашингтон и Чикаго.

Основной целью визита было сотрудничество с биржами США, государственными регулирующими органами, брокерскими конторами, софтвер и IT компаниями для организации торговли фьючерсами на Узбекской товарно-сырьевой бирже с целью обеспечения выполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 17 марта 2021 года ПП-5031 «О мерах по дальнейшему внедрению рыночных механизмов в процессы реализации высоколиквидных и монопольных товаров».

В первой части визита представители Узбекской биржи встретились с руководителями Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и «Connomara systems LLC».

В частности, при поддержке Посольства Республики Узбекистан в США состоялась трехсторонняя встреча с советником Программы развития коммерческого права Министерства торговли США (CLDP) Майклом Кофилдом (Michael Cofield) и заместителом директора Комиссии по торговле товарными фьючерсами Кевином Пиколли.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о том, что США предоставят нормативно-правовые акты о торговле фьючерсами с переводом, консультации по контролю фьючерсного рынка, привлечение отраслевых экспертов, а также всестороннюю помощь в реализации торговли фьючерсами на рынке Узбекистана.

Следует отметить, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) является центральным правительственным органом, который наблюдает за выполнением Закона США «О товарных биржах». Основная задача Комиссии - защищать фьючерсных трейдеров от нарушений и мошенничества, а также контролировать торговлю фьючерсами.

Вторая встреча была с Джеймсом Даунсом, основателем и генеральным директором «Connomara systems LLC» (Чикаго) и его командой.

В результате переговоров стороны достигли ряда договоренностей, в том числе подписания меморандума о взаимопонимании между биржей и иностранной компанией. Согласно Меморандуму, стороны будут сотрудничать в разработке программного обеспечения для торговли фьючерсами для Узбекской биржи и внедрении современных IT-технологий.

Также по итогам переговоров иностранная компания внесла конкретные предложения по организации и проведению фьючерсных торгов на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже.

В частности, «Connomara systems LLC» готово предоставить готовые программные продукты для торговли фьючерсами на основании лицензии Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже или написать и внедрить отдельные программы для биржи, в зависимости от требований.