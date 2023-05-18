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PASHA Bank развивает корреспондентские отношения с ведущими международными банками

Финансы Материалы 18 мая 2023 13:17 (UTC +04:00)
PASHA Bank развивает корреспондентские отношения с ведущими международными банками

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - PASHA Bank развивает корреспондентские отношения с ведущими международными банками.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев.

По его словам, на сегодня PASHA Bank сотрудничает с ведущими банками Австрии, Испании, Италии, Германии, Швейцарии.

"Развитие корреспондентских отношений, в частности, способствует удовлетворению потребностей корпоративных клиентов в осуществлении международных финансовых операций", - сказал Джавид Гулиев.

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