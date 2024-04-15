ЦБ Азербайджана опубликовал очередной Индекс жалоб клиентов в связи с банковскими услугами

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) опубликовал Индекс жалоб клиентов банков на использование банковских услуг за март 2024 года, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным ЦБА, расчет индекса производится путем деления доли рынка по жалобам на долю рынка по клиентам.

Отмечается, что "доля рынка по жалобам" - это отношение количества устных, письменных жалоб и обращений граждан, поступивших в Центральный банк в течение месяца по каждому банку, к количеству жалоб по всему банковскому сектору. Из расчета были исключены повторные жалобы, а также жалобы, связанные с предоставлением кредитных льгот, запросами кредитов и другими вопросами, не отнесенными к полномочиям Центрального банка.

"Доля рынка по клиентам" - это отношение количества клиентов банка с остатком на расчетном счете 100 манатов и выше, а также совершивших хотя бы одну транзакцию за последние три месяца, по каждому банку к общему количеству банковских сектор. Индекс рассчитывался на основе принципа пропорциональности жалоб, поступивших в Центральный банк на обслуживание клиентов этого банка, с учетом объема финансовых услуг, предоставляемых тем или иным банком", - говорится в сообщении регулятора.

Индекс жалоб на использование банковских услуг клиентов банков выглядит следующим образом:

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