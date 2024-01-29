"Masdar" вошла в состав "Global Wind Energy Council"

БАКУ/Trend/ - Компания "Masdar" (ОАЭ) вошла в состав "Global Wind Energy Council" (GWEC, "Глобальный Совет по ветроэнергетике"), передает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

Данная международная организация представляет интересы мировой отрасли ветроэнергетики.

Участие в ней позволяет координировать усилия по выполнению климатической повестки ООН в рамках борьбы с глобальным потеплением.

В портфеле "Masdar" по всему миру десяток проектов, касающихся ветроэнергетики.

Так, в Азербайджане компания изучает возможность строительства объектов ВИЭ общей мощностью 10 ГВт, из них по 4 ГВт планы уже уточнены, и речь, в частности, идет о строительстве нескольких ветростанций на суше и на Каспии.

В октябре 2023 года Masdar построила свой первый объект в Азербайджане - солнечную электростанцию на 230 МВт в Гарадагском районе Баку за 262 миллиона долларов США.

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