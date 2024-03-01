TAQA может поддержать Азербайджан в создании новых солнечных и ветряных электростанций

БАКУ/Trend/ — Национальная энергетическая компания Абу-Даби (TAQA) изучит возможность оказания Азербайджану поддержки в вопросах функционирования новых солнечных и ветряных электростанций.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

"Председатель правления Агентства по регулированию энергетических вопросов (AERA) Азербайджана Самир Ахундов принял главного исполнительного директора Национальной энергетической компании Абу-Даби (TAQA) по вопросам передачи и распределения Омара Аль Хашми и директора по развитию сетей и инвестиций Габриэле Мандузио. TAQA рассмотрит возможность оказания Азербайджану поддержки в вопросах функционирования новых солнечных и ветряных электростанций", — отмечено в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, предусмотренных законом "Об электроэнергетике", вступившим в силу в Азербайджане с 1 января 2024 года.

Самир Ахундов представил информацию о проекте прокладки электрического кабеля по дну Черного моря, который соединит Азербайджан, Грузию и Румынию.

Отметим, что энергетический холдинг TAQA был основан в 2005 году. В настоящее время компания работает в 11 странах. Инвестиции TAQA в основном ориентированы на компании, занимающиеся производством энергии, опреснением воды, добычей и хранением нефти и газа. Кроме того, компания инвестирует в горнодобывающую, металлургическую и сервисную отрасли.

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