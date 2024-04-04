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Названы приоритетные направления сотрудничества минэнерго Азербайджана и АБР

Зеленая экономика Материалы 4 апреля 2024 16:22 (UTC +04:00)
Названы приоритетные направления сотрудничества минэнерго Азербайджана и АБР

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на встрече с делегацией Азиатского банка развития (АБР) назвал приоритетные проекты для сотрудничества.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на информацию минэнерго.

"Министр сообщил о планах ввода в эксплуатацию до 2027 года девяти станций, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Также были обсуждены намерения Азербайджана использовать морскую ветроэнергетику. Среди приоритетных направлений - "зеленый водород", установка солнечных панелей на зданиях в Нахчыване, декарбонизация теплоснабжения, работа "Фонда энергоэффективности".

По итогам встречи с главой Департамента АБР по Центральной и Западной Азии Евгением Жуковым, руководство Минэнерго Азербайджана договорилось предпринять последующие шаги и провести очередные встречи", - говорится в сообщении минэнерго.

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