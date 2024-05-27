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В Баку проходит конференция на тему "Образование в повестке дня зеленого роста"

Зеленая экономика Материалы 27 мая 2024 10:09 (UTC +04:00)
В Баку проходит конференция на тему "Образование в повестке дня зеленого роста"

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - При совместной организации министерства науки и образования и Государственного агентства профессионального образования Азербайджана в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" проводится конференция на тему "Образование в повестке дня зеленого роста".

Как сообщает в понедельник Trend, в конференции принимают участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, а также другие должностные лица и депутаты.

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