"Clean Energy Jabrayil" и "Baku Steel Company" подписали меморандум в сфере ВИЭ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между ООО "Clean Energy Clean Energy Jabrayil" и ЗАО "Baku Steel Company" (BSC) подписан меморандум о взаимопонимании в области солнечной энергии. В рамках соглашения ООО" Clean Energy Clean Energy Jabrayil" будет снабжать BSC возобновляемой энергией через существующую электрическую сеть.

Как сообщает Trend, проект, который будет реализован в селе Солтанлы в Джебраиле, состоит из двух частей: будут построены солнечные электростанции "Шамс" и "Уфуг" мощностью 50 МВт каждая. Производимая солнечная энергия предназначена для удовлетворения потребностей местных промышленных предприятий.

Данный проект будет реализован посредством "Clean Energy Jabrayil", принадлежащей ООО "Clean Energy Invest", и "Enerso" ООО "Nobel Energy". Это партнерство демонстрирует совместную приверженность сторон поддержке стратегии перехода Азербайджана на "зеленую" энергию и содействию достижению Целей устойчивого развития страны.

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