БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует к 2030 году увеличить долю электрического и гибридного транспорта до 30 процентов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра транспорта Казахстана Талгат Ластаев в ходе круглого стола высокого уровня на тему "Озеленение городского транспорта".

Он отметил, что развитие экологически чистого транспорта - приоритет для устойчивого развития городов.

"Городской транспорт существенно влияет на выбросы парниковых газов и загрязнение воздуха, особенно в крупных городах, таких как Алматы и Астана, где остро стоят проблемы перегруженности дорог и ухудшения экологии.

Правительство Казахстана внедряет стратегии для сокращения углеродного следа, включая модернизацию общественного транспорта, развитие электробусов, трамваев и инфраструктуры зарядных станций. Стимулируется использование электромобилей через налоговые льготы и субсидии. Экологичный транспорт — это вызов и возможность для улучшения качества жизни и устойчивого развития наших городов", - подчеркнул Т.Ластаев.