COP for Hope: Генсек ОЭС о приоритетах справедливого "зеленого" перехода на COP29 (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асад Хан.

В эксклюзивном интервью Trend на полях COP29 Асад Хан подчеркнул, что ОЭС, как межправительственная организация, объединяющая десять развивающихся стран, включая Азербайджан в качестве председателя COP29, придает ключевое значение этой конференции. COP29, получившая название «Финансовая конференция», возлагает надежды на достижение соглашения о новой коллективной количественной цели (NCQG) по финансированию, отвечающей масштабным потребностям развивающихся стран в борьбе с климатическими вызовами.

«Наш регион охватывает страны от Южной и Западной Азии до Центральной Азии и Кавказа, многие из которых находятся в числе наиболее уязвимых перед негативными последствиями изменения климата, такими как деградация земель, нехватка воды, опустынивание и таяние ледников. Изменение климата является экзистенциальной угрозой для более чем 500 миллионов жителей нашего региона. Именно поэтому этот вопрос занимает одно из приоритетных мест в нашей повестке дня, и мы пристально следим за его развитием», — отметил Асад Хан.

Асад Хан подчеркнул, что успешная борьба с изменением климата в уязвимых регионах, таких как страны ОЭС, во многом зависит от пропорционального обеспечения средствами реализации, особенно финансовыми ресурсами.

«Уязвимым странам необходим не только зеленый, но и справедливый переход, который никого не оставит позади. Мы убеждены, что если зеленый переход не будет работать для всех, в итоге он не будет работать ни для кого. Поэтому крайне важно обеспечить равную выгоду от этого процесса для всех стран, избегая дополнительного бремени для тех, кто меньше всего может это себе позволить и внес минимальный вклад в изменение климата», — отметил генеральный секретарь ОЭС.

Он также сообщил, что Секретариат ОЭС, совместно с председательством Азербайджана на COP29, разработал новую Региональную инициативу по ресурсоэффективности, устойчивости и экономике замкнутого цикла в регионе ОЭС, которая получила символичное название RESCUE.

«Эта инициатива была представлена на Министерской встрече по экономике замкнутого цикла, организованной совместно ОЭС, ЮНЕП и председательством COP29 в рамках COP29. Инициатива способна внести существенный вклад в повышение климатической устойчивости региона, создавая региональную платформу сотрудничества, которая будет продвигать справедливый переход к ресурсоэффективной, циклической и восстановительной экономике.

Мы часто подчеркиваем важность интеграции экологических аспектов в различные сферы нашего развития и климатической деятельности для стимулирования экологических и климатических действий. Экономика замкнутого цикла предоставляет действенную основу для достижения этих целей, фокусируясь на эффективном использовании ресурсов, сокращении отходов и устойчивом производстве и потреблении.

Более того, этот подход усиливает ценности и традиции, которые мы развивали на протяжении поколений, уважая и сохраняя природные ресурсы и экосистемы. Такой целостный подход к управлению ресурсами и устойчивости позволяет разрабатывать более эффективные стратегии, которые объединяют инновационные экономические модели с проверенными временем традиционными практиками», — отметил Асад Хан.

Говоря о Центре чистой энергии ОЭС-ЮНИДО, недавно открытом в рамках COP29, генеральный секретарь подчеркнул, что основная цель проекта — обеспечить государства-члены ОЭС доступом к современным, доступным, надежным и устойчивым энергетическим услугам, укрепить энергетическую безопасность и минимизировать негативные последствия энергетического сектора.

«Ожидается, что Центр станет катализатором для развития региональных рынков устойчивой энергетики и привлечения инвестиций. Мы уверены, что он займет достойное место в Глобальной сети региональных центров устойчивой энергетики. Основными бенефициарами работы Центра станут участники рынка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергоэффективности (ЭЭ), а также ключевые посредники в регионе ОЭС. В частности, от его деятельности выиграют представители органов власти, регулирующие органы, частный сектор, производители, разработчики проектов, финансовые учреждения, независимые производители электроэнергии (НПЭ) и операторы энергосетей стран-членов ОЭС.

Кроме того, более широкое население региона ОЭС получит доступ к современным энергетическим услугам благодаря увеличению проникновения технологий и систем ВИЭ, а также решений и услуг в области энергоэффективности», — отметил Асад Хан.

Асад Хан подчеркнул, что накопленный опыт работы сети GN-SEC будет крайне ценен для создания и эффективного функционирования CECECO.

«Долговечность уже существующих центров свидетельствует о том, что многие риски были выявлены и устранены в зависимости от специфики каждой ситуации. Поэтому сеть GN-SEC станет незаменимым ресурсом для CECECO, обеспечивая поддержку в снижении и управлении рисками на постоянной основе», — отметил он.

Генеральный секретарь также изложил ключевые стратегии CECECO:

- Создание регионального агентства для продвижения устойчивой энергетики и обеспечение его эффективного управления.

- Разработка благоприятных политических, правовых и стимуляционных механизмов.

- Внедрение эффективных систем квалификации, инноваций, сертификации и аккредитации в сфере устойчивой энергетики.

- Управление знаниями и данными, повышение осведомленности и активная пропаганда устойчивой энергетики.

- Привлечение инвестиций в инфраструктуру устойчивой энергетики, а также в производственные и сервисные отрасли.

Он выразил глубокую признательность Азербайджану за инициативу в размещении Центра, что отражает его активный вклад в деятельность ОЭС и усилия по продвижению чистой энергетики для устойчивого развития и укрепления климатической устойчивости.

«Мы ожидаем, что все государства-члены ОЭС будут активно участвовать в операционализации Центра. Это включает подписание и ратификацию Устава CECECO, рассмотрение вопроса о выделении добровольных средств, а также оказание политической и технической поддержки.

Сбор средств является ключевым элементом, и здесь особая роль отводится заинтересованным сторонам — ОЭС, ЮНИДО, стране-хозяину Центра, другим государствам-членам и международным донорам. Секретариат ОЭС продолжит тесное сотрудничество с ЮНИДО и другими потенциальными партнерами для обеспечения успешной, устойчивой и эффективной работы Центра», — подытожил Асад Хан.

X: @Lyaman_Zeyn