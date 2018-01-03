Названа причина прекращения оказания услуг связи мобильными операторами Азербайджана на борту самолетов

3 января 2018 10:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Причина прекращения оказания мобильными операторами Азербайджана (Bakcell, Azercell и Nar) услуг связи в самолетах, связана с проблемой автоматического переключения Sim-карт абонентов проживающих в поселке Бина (территория, где расположен аэропорт) на сеть оборудования установленного на борту авиалайнеров, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, в результате этого звонки абонентов проживающих неподалеку от аэропорта осуществлялись поверх бортового оборудования по высоким тарифам роуминга, так как голосовые услуги и услуги передачи данных на борту самолетов являются достаточно дорогими.

"Мобильные операторы часто сталкивались с вполне оправданным недовольством абонентов, которые постоянно жаловались на начисление долгов. Операторам приходилось возвращать эти средства чуть ли не каждый день. По этой причине было принято решение о прекращении оказания данной услуги", - сказал источник.

Сильный сигнал бортового оборудования, как сказал источник, способен обеспечить охват мобильной связью всю территорию поселка Бина.

"Сигнал настолько мощный, что фактически способен "перебить" сигнал наземной сотовой сети. Проблему можно было бы избежать, если бы пилоты не забывали своевременно отключать бортовое оборудование при приземлении самолетов", - сказал источник.

Ранее услуги связи операторов были доступны на борту воздушных судов порядка 30 авиакомпаний (в том числе и азербайджанской AZAL).

Мобильная связь на воздушных судах регулировалась при помощи станций швейцарской "OnAir" и норвежской компании "AeroMobile", посредством которых абоненты могли совершать и принимать звонки, отправлять и получать SMS, пользоваться услугой передачи данных во время полета.

Стоимость минуты локальных исходящих звонков на борту самолетов составляла 2,99 – 3,5 маната, входящих – 0,32 - 1,99 маната. Отправка одного SMS обходилась от 0,50 до 0,99 маната, а одного мегабайта интернет трафика от девяти до 20 манатов.

Официальный курс на 29 декабря составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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Azernews Newspaper
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